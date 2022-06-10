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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı!

ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıktı.

10 Haziran 2022 Cuma 16:07
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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı!
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Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de mayıs ayında TÜFE yüzde 0,7'lik beklentiye karşın yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6'ya yükseldi ve yeniden 41 yılın zirvesine çıktı.

Mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. 

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyordu.

YELLEN ENFLASYONA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, en çok odaklandığı konunun enflasyon olduğunu belirterek, "Daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri görüyorum. Ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorum ancak resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

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