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ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçak, bir evin üzerine düştü.

03 Ocak 2021 Pazar 10:48
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ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

Olayda biri pilot, 2'si yolcu olmak üzere 3 kişi öldü.

Kazanın meydana geldiği sırada ailenin oturma odasından başka bir odaya geçmesi, can kaybının artmasını önledi.

Kaza nedeniyle evin bir kısmı alev aldı.

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