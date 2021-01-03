ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

Olayda biri pilot, 2'si yolcu olmak üzere 3 kişi öldü.
Kazanın meydana geldiği sırada ailenin oturma odasından başka bir odaya geçmesi, can kaybının artmasını önledi.
Kaza nedeniyle evin bir kısmı alev aldı.
ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçak, bir evin üzerine düştü.
Olayda biri pilot, 2'si yolcu olmak üzere 3 kişi öldü.
Kazanın meydana geldiği sırada ailenin oturma odasından başka bir odaya geçmesi, can kaybının artmasını önledi.
Kaza nedeniyle evin bir kısmı alev aldı.