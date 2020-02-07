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ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

07 Şubat 2020 Cuma 09:52
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
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ABD'nin Louisiana eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.
Jackson Parish Şerifi Andy Brown, basına yaptığı açıklamada Mississippi'nin Jackson kentinden kalkan Cessna tipi küçük uçağın Chatham'ın kuzeyinde düştüğünü bildirdi.
Uçakta bulunan üç kişinin hayatını kaybettiğini belirten Brown, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. 

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