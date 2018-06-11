ABD'de küçük uçak düştü!

Green County emniyet biriminden yapılan açıklamada, Kenosha Havaalanı'ndan kalkan ve pilotluğunu büyükannenin yaptığı Cessna 182T tipi küçük uçağın Monroe Havaalanı yakınlarında düştüğü belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Green County emniyet biriminden yapılan açıklamada, Kenosha Havaalanı'ndan kalkan ve pilotluğunu büyükannenin yaptığı Cessna 182T tipi küçük uçağın Monroe Havaalanı yakınlarında düştüğü belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.