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ABD'de küçük uçak düştü!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

11 Haziran 2018 Pazartesi 11:27
ABD'de küçük uçak düştü!

Green County emniyet biriminden yapılan açıklamada, Kenosha Havaalanı'ndan kalkan ve pilotluğunu büyükannenin yaptığı Cessna 182T tipi küçük uçağın Monroe Havaalanı yakınlarında düştüğü belirtildi.

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Kazada büyükannenin yanı sıra kızı ve 2 torununun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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