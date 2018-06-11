ABD'de küçük uçak düştü!

Green County emniyet biriminden yapılan açıklamada, Kenosha Havaalanı'ndan kalkan ve pilotluğunu büyükannenin yaptığı Cessna 182T tipi küçük uçağın Monroe Havaalanı yakınlarında düştüğü belirtildi.

Kazada büyükannenin yanı sıra kızı ve 2 torununun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.