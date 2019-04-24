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ABD'de lise öğrencisi camiye saldırı tehdidinde bulundu

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde, bir camiyi havaya uçurmayı istediğini söyleyen ve üzerinden potasyum nitrat çıkan 15 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:53
ABD'de lise öğrencisi camiye saldırı tehdidinde bulundu
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Yerel medyada çıkan haberlerde, Pinnacle Lisesi'ne giden ve ismi açıklanmayan 15 yaşındaki öğrencinin diğer bir öğrenciye camileri kastederek "Müslüman bir kiliseyi" havaya uçurmak istediğini söylediği bildirildi.

Öğrencinin okulda plastik poşette birkaç kilogramlık beyaz toz taşıdığının görülmesi üzerine okula gelen Phoenix polisinin şüphelinin üzerinde potasyum nitrat bulduğu ifade edildi.

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Yetkililer, potasyum nitratın kendi başına tehlikeli olmadığını ancak diğer kimyasallarla karıştırıldığında yanıcı bir maddeye dönüşebildiğini aktardı.

Şüpheli okula yönelik herhangi bir tehditte bulunmadığı için polisin okulu boşaltarak güvenlik önlemi almaya gerek duymadığı belirtildi.

Şüpheli gencin sorgulamasına devam edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDArizona
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