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ABD'de mutasyon araştırması: Virüsün bulaşıcılığı artmış olabilir

Koronavirüsün, uğradığı mutasyon sonucu, bulaşıcılığının artmış olabileceği belirtiliyor. ABD'li bilim insanları söz konusu mutasyonun salgının seyrine etkilerini araştırıyor.

13 Haziran 2020 Cumartesi 17:46
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ABD'de mutasyon araştırması: Virüsün bulaşıcılığı artmış olabilir

ABD'li araştırmacılar Koronavirüsün insan hücrelerini daha kolay enfekte edecek şekilde mutasyona uğradığına inandıklarını söyledi.

NTV'nin haberine göre uzmanlar mutasyon sonrası bulaşıcılığın artmış olabileceğini düşünüyor.

Florida'daki Scripps Araştırma Enstitüsü" araştırmacıları Koronavirüsün mutasyona uğradığını ancak bunun küresel salgının gidişatını değiştirecek düzeyde olup olmadığının yapılacak çalışmalar sonrasında belli olacağını açıkladı.

Uzmanlar, mutasyona uğrayan virüsün insan hücreleri arasında bulaşıcılığının artması nedeniyle, ABD ve Latin Amerika'da çok yüksek sayıda vaka görülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DSÖ, 'NORMAL DEMİŞTİ'

Dünya Sağlık Örgütü daha önce, Koronavirüste şimdiye kadar görülen mutasyonların normal olduğunu, bulaşıcılığı artırdığına ya da daha ölümcül bir hale getirdiğine yönelik ellerinde henüz bir veri olmadığını söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMutasyon
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