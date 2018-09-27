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ABD'de nesli tükenmiş balina türüne ait kemikler bulundu

ABD'nin California eyaletinde, 4 ila 7 milyon yıl önce yaşamış ve nesli tükenmiş yeni bir balina türüne ait olduğu sanılan kemikler bulundu.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:44
ABD'de nesli tükenmiş balina türüne ait kemikler bulundu

California'nın San Juan Capistrano semtinde haziran ayında bir inşaat sahasında yapılan kazılar sırasında bulunan 7 ton ağırlığındaki kemiklerin, 4 ila 7 milyon yıl önce yaşamış bir balina türüne ait olabileceği belirtildi.

Paleontologlar yürüttükleri ön araştırmada, inşaat alanında bulunan kafatası, çene ve kaburga kemiklerinin nesli tükenmiş yeni bir balina türüne ait olabileceği sonucuna vardı.

Araştırma ekibinin başındaki paleontolog Geraldine Aron, yaptığı açıklamada, keşfedilen yeni türün balinaların evrimiyle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılmasında yardımcı olacağını ifade etti.

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ABDBalinaCaliforniaHaber
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