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ABD'de ölenlerin sayısı 551 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 62 bin 49 artarak 30 milyon 394 bin 810’a yükseldi.

31 Mart 2021 Çarşamba 17:26
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ABD'de ölenlerin sayısı 551 bini geçti

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 917 artarak 551 bin 5’e ulaştı.

California 3 milyon 666 binden fazla vaka ve 59 bin 128 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 789 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 52 binden fazla vakayla Florida izliyor.

53 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede 96 milyondan fazla kişiye ilk doz, 53 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 658 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 149 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 317 bini geçen ölüm sayısı ile Brezilya, 202 bin 633 ölümle Meksika izliyor.

Son Güncelleme: 31.03.2021 17:28
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