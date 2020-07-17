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ABD'de ölü sayısı 141 bin 150'ye yükseldi

ABD'de COVID-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 141 bin 150'ye yükseldi.

17 Temmuz 2020 Cuma 17:08
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ABD'de ölü sayısı 141 bin 150'ye yükseldi

ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 695 artışla günlük yeni bir rekor kırarak, 3 milyon 698 bin 358'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 950 artarak, 141 bin 150'ye çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 14 bin 738 vakayla Brezilya, 1 milyon 11 bin 787 vakayla Hindistan ve 759 bin 203 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 431 bin 380 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 518 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 365 bine yakın vakayla California ile 316 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 45 milyon 718 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 680 bini geçti.

Son Güncelleme: 17.07.2020 17:23
Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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