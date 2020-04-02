ABD'de ölü sayısı 5 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de koronavirüsten enfekte olan kişilerin sayısı 216 bin 721'e ulaştı.

Ölü sayısı ise 5 bin 138 oldu. Bu ölümlerin bin 374'ü New York'ta gerçekleşti.

ABD'de COVID-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi.

Bloomberg'de yer alan ve ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerine dayandırılan haberde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı muhtemel ölümler için 100 bin ceset torbası talep edildiği ve bu talebin Pentagon'a iletildiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) elindeki 50 bin ceset torbasını kuruma yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı kaydedildi.