Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

ABD'de ölü sayısı 93 bin 594'e yükseldi

ABD'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:43
877 Okunma
ABD'de ölü sayısı 93 bin 594'e yükseldi

ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 974 artarak 1 milyon 572 bin 114'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1530 artarak 93 bin 594'e çıktı.

ABD'yi 308 bin 705 vakayla Rusya, 278 bin 803 vakayla İspanya ve 271 bin 885 vakayla Brezilya izliyor.

Salgının merkezi New York

New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 362 bin 630 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 648 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 151 binden fazla vakayla New Jersey ve 98 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyon 647 bini, iyileşen hasta sayısı da 361 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan dikkat çeken vaka sayısı açıklaması
Trump'tan dikkat çeken vaka sayısı açıklaması
Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 310 bine yaklaştı
Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 310 bine yaklaştı
Virüsün bulaşmaması için 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Virüsün bulaşmaması için 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim