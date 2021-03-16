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ABD'de otomobilin üzerine uçak düştü

ABD’nin Florida eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü.

16 Mart 2021 Salı 10:03
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ABD'de otomobilin üzerine uçak düştü

Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki kadın ve çocuğu ağır yaralandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Beechcraft 36 Bonanza tipi uçağın düşüş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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