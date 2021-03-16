ABD'de otomobilin üzerine uçak düştü

Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki kadın ve çocuğu ağır yaralandı.
ABD Federal Havacılık İdaresi, Beechcraft 36 Bonanza tipi uçağın düşüş nedenine ilişkin inceleme başlattı.
ABD’nin Florida eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü.
Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki kadın ve çocuğu ağır yaralandı.
ABD Federal Havacılık İdaresi, Beechcraft 36 Bonanza tipi uçağın düşüş nedenine ilişkin inceleme başlattı.