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ABD'de para ödüllü koronavirüs bulaştırma partileri doğrulandı

ABD'nin Alabama eyaletinde gençlerin koronavirüs taşıyan kişilerin davet edildiği virüs bulaştırma partileri verdiği ve ilk enfekte olan kişinin para ödülü kazandığı iddiaları doğrulandı.

03 Temmuz 2020 Cuma 12:02
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ABD'de para ödüllü koronavirüs bulaştırma partileri doğrulandı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının merkez üssüne dönüşen ABD'de koronavirüs bulaştırma partileri düzenlendiğine dair haberler oraya çıktı.

Haberlerde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin bu partilere davet edildiği, partinin ardından gençlerin koronavirüs testi yaptırdığı ve testi pozitif çıkan ilk kişinin para ödülü aldığı bilgisine yer verildi.

Alabama eyalet yetkilileri, kan donduran bu haberleri doğruladı...

Yetkililerin bilmediği daha fazla şey var

Belediye Meclis Üyesi Sonya McKinstry, başlarda bunun bir söylenti olduğunu düşündüklerini belirterek, "Araştırmalarımız sonucunda ise sadece doktorlar değil eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık. Son birkaç hafta içinde, şehirde ve çevresinde birkaç parti oldu ve muhtemelen yetkililerin bilmediği daha fazla şey var” ifadelerini kullandı.

Gençlerinin düzenledikleri bu partinin saçmalık olduğunu söyleyen McKinstry, "Böylesine ölümcül bir şeyi ailenize, aile büyüklerinize götürebilirsiniz. Bu politik değil. Bu bir halk sağlığı meselesidir. İnsanlar ölüyor ve tedavisi yok. Mümkün olduğunca çok hayat kurtarmak için elimizden geleni yapmak zorundayız" dedi.

CNN'e konuşan Alabama Sağlık Departmanı yetkilileri, bölgede 39 bin doğrulanmış koronavirüs vakası ve yaklaşık bin ölüm olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 03.07.2020 12:05
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsABD
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