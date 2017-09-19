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ABD'de polis şiddeti protestosu

ABD'nin Georgia eyaletinde polis şiddetini protesto etmek için düzenlenen gösteride polis aracı ateşe verildi, 2 polis yaralandı.

19 Eylül 2017 Salı 11:20
ABD'de polis şiddeti protestosu

ABD'nin Georgia eyaletinde polis şiddetini protesto etmek için düzenlenen gösteride polis aracı ateşe verildi, 2 polis yaralandı.

Georgia Tech Üniversitesi Sözcüsü Lance Wallace, yaptığı yazılı açıklamada, 2 gün önce 911 acil yardım hattını arayıp polisten yardım isteyen 21 yaşındaki ScoutSchultz'un kampüs polisi tarafından öldürülmesini protesto etmek için düzenlenen gösteri sırasında olaylar çıktığını belirtti.

Polisten yapılan açıklamada da göstericilerin bir polis aracını ateşe verdiği, olaylarda 2 polisin yaralandığı kaydedildi.

Protesto sırasında 3 gösterici gözaltına alındı.

ST. LOUİS'DEKİ PROTESTOLAR SALI GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

Bu arada St. Louis'te 2011'de uyuşturucu sattığından şüphelendiği 24 yaşındaki AnthonyLamar Smith'i vurarak öldüren ve birinci derece cinayetten yargılanan eski polis memuru JasonStockley için cuma günü verilen beraat kararının ardından başlayan gösteriler de devam ediyor.

St. Louis Emniyet Müdürü Lawrence O’Toole, cuma gününden bu yana devam eden gösteriler sırasında 11 polisin yaralandığını, 120 göstericinin gözaltına alındığını söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı, gösterilerin devam etmesi üzerine yaptığı açıklamada Stockley'e karşı suçlamada bulunmak için yeterli kanıt olmadığını belirtti.

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