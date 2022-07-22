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ABD'de 'rekor sıcaklık' uyarısı!

ABD'de 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyecek rekor seviyedeki sıcaklıklara karşı uyarıda bulunuldu.

22 Temmuz 2022 Cuma 10:36
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ABD'de 'rekor sıcaklık' uyarısı!
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ABD'de rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgelerde uyarılar verilirken, aşırı sıcakların hafta sonu da etkisini sürdüreceği belirtildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede birçok yerde hava sıcaklıklarının rekor seviyelerde olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Tehlikeli sıcaklar ABD'nin güneybatı, orta güney ve doğusunu etkilemeye devam edecek." ifadesine yer verildi.

Ülkenin kuzeydoğusu ve güneydoğusunda da bugün şiddetli sağanak ve fırtınanın beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Normalin üzerindeki sıcaklıklar, hafta sonu da ABD'nin çoğu yerinde devam edecek. Bu da nüfusun büyük bir bölümünün aşırı sıcak uyarıları altında olacağı anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Tehlikeli derecede sıcak havaların görüleceği başlıca bölgeler olarak ülkenin güneybatısı, orta ve güney orta bölgeleri ve Atlantik kıyılarına işaret ediliyor.

California, Arizona, Utah ve Nevada eyaletlerinde günlük hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkabilirken Teksas başta olmak üzere bazı güney eyaletlerde hava sıcakları 43 dereceye kadar ulaşabiliyor.

ABD'de aşırı sıcaklar için uyarıların verildiği bölgelerde 100 milyonu aşkın kişi yaşıyor.

New York eyaletinde yaşayanlara ise gelecek günlerde mecbur kalmadıkça özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmama uyarısı yapıldı.

Başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte pazartesi gününe kadar "sıcaklık acil durumu" ilan ederken, "Su içmeyi ihmal etmeyin, güneşe maruziyetinizi azaltın, komşularınızı, yaşlıları ve evcil hayvanlarınızı sık sık kontrol edin." uyarısında bulundu.

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