ABD'de rekor vaka artışının ardından ulusal kısıtlama sinyali

ABD'de günlük vaka sayısında rekor kırıldı. 145 bin yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 240 bini aştı.

Vakalardaki hızlı artış nedeniyle, New York'ta yeni önlemler alındı. Eyalette, bar restoran ve spor salonları 22'de kapanacak.

İki hafta sonra, kalabalık aile buluşmalarının yaşandığı Şükran Günü var. Fakat cuma gününden itibaren, ev toplantılarında kişi sayısı da 10'u geçmeyecek.

Vaka sayısı katlandı

Birçok eyalette hasteneye kaldırılanların sayısı geçen aya oranla 2'ye katlandı. Ülke genelindeki artış yüzde 40'ı buldu.

Kuzey Dakota'da virüse yakalanmış ancak belirti göstermeyen sağlık çalışanlarının, hasta sayısı artması durumunda görevlerine devam etmesine karar verildi. Teksas'ta, mobil hastaneler kurulmaya başlandı.

Peki Amerika birleşik devletlerinde daha sıkı önlemler alacak mı?

Yeni seçilen başkan Joe Biden'ın Koronavirüs danışmanından gelen açıklama

bunun sinyali gibi.

Dr. Michael Osterholm, salgının kontrol altına alınabilmesi için 4-6 hafta arasında kapanma tavsiyesinde bulundu.