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ABD'de salgında ölenlerin sayısı 542 bini geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 bin 359'a yükseldi.

22 Mart 2021 Pazartesi 16:40
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ABD'de salgında ölenlerin sayısı 542 bini geçti

Koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 34 bin 943 artarak 29 milyon 819 bin 314'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 440 artarak 542 bin 359'a çıktı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 641 bin 105 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 754 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 8 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Covid-19 kaynaklı 57 bin 505 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 426 ölümle New York ve 47 bin 346 ölümle Texas takip ediyor.

Toplam aşılama 124 milyonu geçti

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 124 milyon 481 bini geçti.

Ülkede 81 milyon 415 binden fazla kişiye ilk doz, 44 milyon 141 bini aşkın kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 998 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 646 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Covid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 294 bine yakın ölüm ile Brezilya, 198 bine yakın ölüm ile Meksika izliyor.

Son Güncelleme: 22.03.2021 17:43
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