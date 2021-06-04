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ABD'de salgından son 24 saatte 595 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 595 artarak 596 bin 444'e ulaştı.

04 Haziran 2021 Cuma 17:22
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ABD'de salgından son 24 saatte 595 kişi hayatını kaybetti

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 19 bin 2 artışla 33 milyon 327 bin 112'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 595 artarak 596 bin 444'e çıktı.

California, 3 milyon 792 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 959 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 329 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 345 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 357 ve Texas'ta 51 bin 633 olarak kayıtlara geçti.

136 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 169 milyondan fazla kişiye ilk doz, 136 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 28 milyon 574 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 803 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 469 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 340 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Son Güncelleme: 04.06.2021 18:11
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsABD
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