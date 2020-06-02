ABD'de salgının faturası 7 trilyon 900 milyar doları bulabilir

Salgınla birlikte aniden ve ciddi şekilde sarsılan küresel ekonomi, hızlı bir şekilde toparlanabilecek mi?

Şimdilerde bu sorunun yanıtı aranıyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri’nde toparlanmanın yıllar sürebileceği tahmini gündeme taşındı.

Amerikan Kongresi’ndeki Bütçe Ofisi’ne göre, salgının ekonomiye indirdiği darbenin etkisi 10 yıl sürebilir.

Yol açtığı kayıp da 7 trilyon 900 milyar doları bulabilir.

Aslında 16 trilyon dolarlık bir kayıptan bahsediliyor ancak enflasyon hesaba katıldığında ortaya çıkan rakam yedi trilyon 900 milyar dolar.

Bu kaybın önemli bir kısmından 2020’de ekonomik faaliyetlerdeki keskin azalma sorumlu.

Tüketici harcamaları azalabilir

Dikkat çekilen bir nokta daha var.

İş yerlerinin kapanması ve sosyal mesafe kurallarının da tüketici harcamalarını aşağıya çekmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs salgınıyla birlikte işlerini kaybedenlerin sayısı şimdiden 40 milyonu aştı.

Koronavirüs salgını sebebiyle beklenmedik şekilde fabrikalarda üretimin durması, limanların kapanması, uçuşların iptal edilmesi hemen her ülkeyi sarstı.

Yoksul ülkeler bu süreçte ciddi bir borç kriziyle de karşı karşıya.

Kapıya dayanan geri ödemeler, aniden gelen krizle birlikte yoksul ülkeleri zorluyor.

Tanzanya, haftalar önce uluslararası alacaklılara Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesi çağrısında bulundu.

Bazı uzmanlara göre, yoksul ülkelerin sürüklendiği borç krizi daha önce benzeri görülmeyen nitelikte.