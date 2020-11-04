ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı?

ABD'de milyonlarca insan ülkeyi dört yıl yönetecek başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ülkede eyaletler arası dengeye bağlı olan seçimde hangi eyaletten kimin seçimi kazandığı büyük önem taşıyor. ABD Başkanı'nın kim olacağı, Michigan ve Pensilvanya'daki seçim sonuçlarına göre belli olacak. Toplamda 50 eyaletin bulunduğu ülkede, eyaletlerdeki son durum... Hangi eyalette ipi hangi aday göğüsledi, kesin sonuca ulaşılmayanlarda kim önde?

Alabama 9 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.

Alaska 3 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.

Arizona 11 delegeli Arizona'yı Joe Biden kazandı.

Arkansas 6 delegeli Arkansas'ı ABD Başkanı Donald Trump kazandı.

California Demokratların kalesi California'yı Biden kazandı. Joe Biden buradaki 55 delegenin tamamını hanesine yazdı.

Colorado Colorado'da son üç seçimdir olduğu gibi yine Demokratlar kazandı. Eyaletin 9 delegesi bulunuyor.

Connecticut Connecticut eyaletini Biden kazanarak, 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

Delaware Delaware'de seçimi ve 3 delegeyi Joe Biden kazandı.

Florida 29 delegeyle en fazla delegeye sahip salıncak eyaletlerden Florida'yı ABD Başkanı Donald Trump aldı.

Georgia Seçimin çekişmeli geçtiği Georgia'da sandıktan Donald Trump çıktı. ABD Başkanı 16 delegeyi hanesine yazdı.

Hawaii ABD anakarasının dışında bulunan Hawaii'de sandık sonuçları henüz açıklanmadı ama eyalet 4 delegesiyle Demokratların kalesi.

Idaho Cumhuriyetçi Parti'nin kazandığı Idaho'da 4 delege Trump'a gitti.

Illinois Illionis ve 20 delege, Joe Biden'a gitti.

Indiana 11 delegeli Indiana'yı Donald Trump kazandı.

Iowa Salıncak eyaletlerden Iowa'yı ve 6 delegeyi Trump kazandı.

Kansas Biden'ın önde başladığı Kansas'ta 6 delegeyi Donald Trump kazandı.

Kentucky Kentucky ve 8 delege Trump'ın hanesine yazıldı.

Louisiana Louisiana'nın 8 delegesi ABD Başkanı Trump'a gitti.

Maine Maine'nin 4 delegesi Demokratlara gitti.

Maryland Toplamda 10 delegesi bulunan Maryland'in galibi Joe Biden oldu.

Massachusetts 11 delegeli Massachusetts eyaletinde Joe Biden kazandı.

Michigan Seçimin kaderine etki edecek iki eyaletten biri olan Michigan'da ABD Başkanı Trump önde gözüküyor. Eyaletin 16 delegesi bulunuyor.

Minnesota Delege sayısı 10, kazanan Biden

Mississippi Delege sayısı 6 , kazanan Trump

Missouri Delege sayısı 10, kazanan Trump

Montana Delege sayısı 3, kazanan Trump

Nebraska Delege sayısı 5 , kazanan 1 Biden, 4 Trump. Nebraska seçimin parçalı düzenlendiği nadir eyaletlerden.

Nevada Delege sayısı 6, kazanan Biden

New Hampshire Delege sayısı 4, kazanan Biden

New Jersey Delege sayısı 14, kazanan Biden

New Mexico Delege sayısı 5, kazanan Biden

New York Delege sayısı 29, kazanan Biden

North Carolina Delege sayısı 15, kazanan Donald Trump

North Dakota Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump

Ohio Delege sayısı 18, kazanan Donald Trump

Oklahoma Delege sayısı 7, kazanan Trump

Oregon Delege sayısı 7, kazanan Biden

Pennsylvania Delege sayısı 20, önde olan Donald Trump. Eyaletin sonuçları henüz tam olarak açıklanmadı.

Rhode Island Delege sayısı 4, kazanan Joe Biden

South Carolina Delege sayısı 9, kazanan Donald Trump

South Dakota Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump

Tennessee Delege sayısı 11, kazanan Donald Trump

Texas Delege sayısı 38, kazanan Donald Trump

Utah Delege sayısı 6, kazanan Donald Trump

Vermont Delege sayısı 3, kazanan Joe Biden

Virginia Delege sayısı 13, kazanan Joe Biden

Washington Delege sayısı 12, kazanan Joe Biden

West Virginia Delege sayısı 5, kazanan Donald Trump