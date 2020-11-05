ABD'de seçim sonucunu kazanan henüz belli değil: İşte sonuçları değiştirebilecek eyaletler

ABD'de başkanlık seçimleri Joe Biden ve Başkan Donald Trump arasında gidip geliyor. Wisconsin ve Michigan eyaletlerinde Biden'ın öne geçmesiyle ve sonuçların neredeyse kesinleşmesiyle tüm hesaplar yeniden değişti. Son verilere göre Pensilvanya, Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde sandıktan kimin çıktığı kesinleşmemiş durumda. Ülkede gün içinde bu eyaletlerdeki değişimi haberimizden takip edebilirsiniz. Seçimlerde Biden önde gözükse de ABD Başkanı Trump'ın yeniden seçilebileceği ilişkin senaryolar da bulunuyor. Trump'ı kazanmaya en yakın olduğu eyalet Nevada. ABD Başkanı Trump Nevada'da 8 bin oy geride bulunuyor.
2020 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimi son yılların en heyecanlı olayları arasında yerini almış durumda. Sallantılı eyaletlerde (swing states) önde olan adayların sürekli değişmesi nedeniyle seçimin kendisi adeta sallantılı seçim haline geldi.
İki aday da seçimden kendisinin galip geleceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Demokratları oy çalmakla suçlayıp sayımın durdurulması için mahkemeye başvuracaklarını söylemişt.
Joe Biden ise, "Seçimin kazananı biz olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Seçimin sonucunu kritik eyaletlerden hangi adayların çıkacağına bağlı.
İşte 2020 ABD seçiminin kaderine etki eden eyaletler ve son durum;
Seçimin kaderini değiştiren eyaletlerin başında Wisconsin geliyor. ABD Başkanı Trump ve cumhuriyetçiler sandıklar ilk açıldığı andan itibaren eyaleti önde götürüyordu. TSİ dün öğle saatlerinde mektupla kullanılan oyların açılmasıyla Joe Biden liderliği aldı.
Eyaletin şu anda Demokratların rengi olarak kabul edilen maviye döndüğü kesin gibi. Sandıkların yüzde 99'u açıldı ve Biden 1 milyon 630 bin oy aldı. ABD Başkanı Trump ise 1 milyon 610 bin oyda kaldı. Yani ülkeyi dört yıl yönetecek başkanın belirlenmesi aradaki 20 bin oyluk farka bağlı.
Tıpkı Wisconsin gibi Michigan'ın rengi de uzun bir süre kırmızı kaldı. Eyalette yapılan sayımlar yüzde 85'e geldikten sonra Biden öne geçmeye başladı. Böylece Wisconsin'den sonra komşusu Michigan'ın da rengi değişti. Eyalet 16 delegesiyle birlikte Joe Biden'a geçti.
Seçimin kaderine etki edeb kuzey eyaletlerinin sonuncusu ise Pensilvanya. Eyalette oyların yüzde 89'u sayıldı ve ABD Başkanı Donald Trump oyların yüzde 50.7'sini almış durumda, Joe Biden ise yüzde 48.1'de kaldı. Aradaki 2.6 puanlık fark çok gibi gözükebilir ancak sandıkların yüzde 75'i açıldığında arada 11.5 puanlık bir fark bulunuyor. Eyalette sayılmamış oyların oranı yüzde 11. Bu oylar posta yoluyla kullanılan oylar. Cumhuriyetçiler seçim kampanyası döneminde postayla oy kullanılmasına karşı çıkıp sandıkta oy verme çağrısı yapmıştı. Geriye kalan oyların çoğunun Biden'a gitmesi bekleniyor. Önümüzdeki saatlerde Pensilvanya'nın da rengi kırmızıdan maviye dönebilir.
ABD'nin unutulmazları arasında gösterilen 2018'de ölen ABD senatörü John McCain'in eyaleti Arizona'da 70 yıl sonra bir ilk yaşandı. Cumhuriyetçi Parti'nin kaleleri arasında gösterilen Arizona'da Demokrat aday Joe Biden önde gözüküyor. Son olarak eyalette sandıkların yüzde 86'ı açıldı ve Biden, Arizona'yı 70 yıl sonra maviye çevirmeye başaran aday olmaya çok yakın. Joe Biden 80 bin oy farkla Donald Trump'ın önünde gözüküyor.
Las Vegas'ın bulunduğu Nevada eyaletinde oyların yüzde 75'i sayıldı ve iki aday arasında 8 bin oydan daha az fark bulunuyor. Eyalette 1992'den beri yapılan tüm seçimlerde Demokratlar kazandı. Joe Biden da şu anda yarışı önde götürüyor.
Ülkenin güneyinde yer alan Georgia eyaletini Demokratlar 1992 yılındaki seçimden sonra bir daha kazanamadı. Şu anda eyaletteki oyların yüzde 95'i sayıldı ve arada 31 bin oy farkı bulunuyor. Biden yaklaşık 30 yıl sonra eyaletin rengini değiştirmeye yakın durumda.
Sallantılı eyaletler arasındaki Kuzey Carolina eyaletinde oyların yüzde 94'ü sayıldı ve ABD Başkanı Trump, 1.4 puanla önde. Joe Biden'ın seçimi kazanmak için North Carolina'yı maviye çevirmesine gerek yok ama son tahminler Pensilvanya'da durum değişmezde Biden'ın 270'e karşı 268 delegeyle seçimi kazanacağı tahmin ediliyor. Matematiksel olarak eyalette kazanan adayın değişme ihtimali bulunuyor.
OLASI SENARYOLAR
Haritanın rengi değişmezse Joe Biden 270'e karşı 268 oyla ABD'nin 46. Başkanı olacak.
Ancak söz konusu eyaletlerde durumlar halen değişebilir. Michigan ve Wisconsin'de sonuçlar kesinleşmiş gibi görünse de bu iki eyaletteki seçimlerin mahkemeye gideceği kesin gibi.
NEVADA VEYA ARIZONA DENKLEMİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın haritanın rengini değiştirmeye en yakın olduğu yer Nevada eyaleti. İki aday arasında oy farkı 8 binin altında ve oyların sadece yüzde 86'sı sayıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'yı alırsa 268 olan delege sayısını 274'e yükseltecek ve dört yıl daha Oval Ofis'te kalma hakkı yakalayacak.
Tıpkı Nevada gibi Başkan Trump sadece Arizona'yı alırsa başkanlığı garantileyecek.
2 AL, 1 VER SENARYOSU
Arizona'da son 70 yıldır yapılan bütün seçimlerde Cumhuriyetçi adaylar seçimi kazandı. 11 delegenin bulunduğu eyalette oyların yüzde 86'sı sayıldı. Joe Biden oyların yüzde 50.7'sini alırken Başkan Trump 47.9'da kaldı.
Tıpkı Nevada gibi, ABD Başkanı Donald Trump sadece burayı alırsa seçimi kazanıyor.
Ancak Trump'ın hem Nevada hem Arizona'yı alıp seçimi kaybetmesi de mümkün.
Eğer ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'yı kaybederse Nevada ve Arizona'nın delege sayısının Pensilvanya'dan az olması nedeniyle seçimi kaybedecek.
Nevada'nın 6, Arizona'nın 11 ve Pensilvanya'nın 20 delegesi bulunuyor.
BIDEN FARKI NE KADAR AÇABİLİR SENARYOSU
Demokrat aday Biden'ın son tahminlere göre 270 delegesi bulunuyor.
Trump'ın seçimi kazanabileceği olasılıkları yukarıda belirttik. Son senaryo ise Biden'ın farkı ne kadar artırabileceğine ilişkin.
Biden'ın halen hanesine yazdırabileceği toplam delege sayısı 51.
Pensilvanya'nın 20, Georgia'nın 16 ve Kuzey Carolina'nın 15 delegesi bulunuyor.
Biden Pensilvanya'ı almaya her geçen saat daha da yaklaşıyor. Demokrat aday Pensilvanya'yı alırsa delege sayısını 290'a yükseltecek. Trump ise 248 delegeye gerileyecek.
Eğer Biden elindeki yerleri tutup, üstüne Pensilvanya, Georgia ve Kuzey Carolina'yı hanesine yazdırırsa temsilci sayısı 321'e ulaşacak.