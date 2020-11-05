ABD'de seçim sonucunu kazanan henüz belli değil: İşte sonuçları değiştirebilecek eyaletler

OLASI SENARYOLAR

Haritanın rengi değişmezse Joe Biden 270'e karşı 268 oyla ABD'nin 46. Başkanı olacak.

Ancak söz konusu eyaletlerde durumlar halen değişebilir. Michigan ve Wisconsin'de sonuçlar kesinleşmiş gibi görünse de bu iki eyaletteki seçimlerin mahkemeye gideceği kesin gibi.

NEVADA VEYA ARIZONA DENKLEMİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın haritanın rengini değiştirmeye en yakın olduğu yer Nevada eyaleti. İki aday arasında oy farkı 8 binin altında ve oyların sadece yüzde 86'sı sayıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'yı alırsa 268 olan delege sayısını 274'e yükseltecek ve dört yıl daha Oval Ofis'te kalma hakkı yakalayacak.

Tıpkı Nevada gibi Başkan Trump sadece Arizona'yı alırsa başkanlığı garantileyecek.