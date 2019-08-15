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ABD'de silahlı saldırı!

Philadelphia'da polisle çatışmaya giren şüpheli teslim oldu

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:17
ABD'de silahlı saldırı!

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında en az 6 polis silahla vurularak yaralandı. Uzun saatler süren çatışmanın ardından şüpheli teslim oldu. Çatışmalarda 6 polis memuru yaralandı.

Operasyonun üçüncü saatinde, 6 polis memurunun silahla yaralandığını duyuran Philadelphia Emniyet Müdürlüğü, polislerin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

İki polis memurunun daha olay yerine varmaya çalışırken trafik kazansında yaralandıkları bildirildi.

Özel eğitimli SWAT timinin evde mahsur kalan 2 polis memurunu ve başka 3 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Philadelphia Emniyet Komiseri Richard Ross düzenlediği basın toplantısında, "(Polislerin) pek çoğu yaylım ateşinden pencere ve kapılar yoluyla kaçma zorunda kaldı" dedi.

Ross, Nicetown-Tioga mahallesindeki olayda saldırganın dışarıda park halindeki SWAT aracına ateş açtığını, bu sırada kurşunların caddenin karşısındaki bir binaya isabet ettiğini açıkladı.

Emniyet birimleri, bölge sakinlerine evden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Saatler süren çatışmaların ardından şüpheli teslim oldu. Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ABD basını tarafından isminin Maurice Hill olduğu belirtilen şüpheli evden elleri havaya kalkmış bir şekilde çıkarken görülüyor.

Saldırganın olayı Facebook üzerinden canlı yayımladığına dair haberler de var.

Televizyondan yayınlanan görüntülerde binanın silahlarını çekmiş halde hazır duran yüzlerce polis tarafından çevrelendiği görülüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıABD
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