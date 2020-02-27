ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü. Polis, çatışma ihtimaline karşı halkın bölgeden uzak durmasını istedi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde silahlı saldırı meydana geldi.
Saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişi öldü.
Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.
Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.