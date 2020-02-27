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ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü. Polis, çatışma ihtimaline karşı halkın bölgeden uzak durmasını istedi.

27 Şubat 2020 Perşembe 00:10
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ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü. Polis, çatışma ihtimaline karşı halkın bölgeden uzak durmasını istedi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişi öldü.

Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Son Güncelleme: 27.02.2020 01:30
Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıABD
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