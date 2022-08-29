Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan...
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok...
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!

ABD'de silahlı saldırı!

ABD'nin Oregon eyaletinin Bend kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:40
131 Okunma
ABD'de silahlı saldırı!


CNN'nin haberine göre, polis yetkilileri silahlı saldırıda aralarında şüphelinin de bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, saldırganın önce otoparkta ateş etmeye başladığını, bir kişinin vurularak hastaneye kaldırıldığını ve orada öldüğünü söyledi.

SALDIRGANIN ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Saldırganın daha sonra ateş etmeye devam ederek bir mağazaya girdiğini ve burada bir kişiyi daha öldürdüğünü aktaran yetkililer, mağazada ölü bulunan üçüncü kişinin ise saldırgan olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Yaralıların da olduğu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 yaşındaki çocuk annesini boğulmaktan kurtardı
10 yaşındaki çocuk annesini boğulmaktan kurtardı
Pakistan’da sel nedeniyle ölenlerin sayısı bini geçti
Pakistan’da sel nedeniyle ölenlerin sayısı bini geçti
ABD'li futbolcu Washington'da araba soygununda vuruldu
ABD'li futbolcu Washington'da araba soygununda vuruldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim