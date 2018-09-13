ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü

Kern County Şerif Yardımcısı’nın verdiği bilgilere göre, şimdilik adı açıklanmayan saldırgan önce işyerinde sonra da bir evde kurbanlarını hedef aldı.



Los Angeles'ın yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde meydana gelen olayda, silahlı saldırgan kendi eşini de vurarak öldürdü. ABD medyasına yansıyan haberlerde diğer kurbanların saldırganla aile bağları olup olmadığı belirtilmedi.