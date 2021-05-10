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ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Doğum günü partisini basan saldırgan, 6 kişiyi öldürüp intihar etti.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:03
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ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü

ABD'de silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde silahlı saldırı meydana geldi.

Evde düzenlenen doğum günü partisini basan saldırgan, kız arkadaşı dahil 6 kişiyi vurdu.

6 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Çocukların yaralanmadığı saldırıda partiye katılan yetişkinlerin tamamı hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti.

Polis, “Kelimelerin yetersiz kaldığı bu trajedinin neden gerçekleştiğini bilmiyoruz” açıklamasını yaptı.

Saldırının neden gerçekleştiği henüz bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDSilahlı Saldırı
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