ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü

ABD'de silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde silahlı saldırı meydana geldi.

Evde düzenlenen doğum günü partisini basan saldırgan, kız arkadaşı dahil 6 kişiyi vurdu.

6 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Çocukların yaralanmadığı saldırıda partiye katılan yetişkinlerin tamamı hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti.

Polis, “Kelimelerin yetersiz kaldığı bu trajedinin neden gerçekleştiğini bilmiyoruz” açıklamasını yaptı.

Saldırının neden gerçekleştiği henüz bilinmiyor.