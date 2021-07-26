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ABD'de silahlı saldırılar: 1 haftada 430'dan fazla kişi öldü

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ABD'de silahlı şiddet verilerini toplayan Silahlı Şiddet Arşivine göre, geçen hafta ülke genelinde 915'ten fazla silahlı saldırı meydana geldi. Söz konusu saldırılarda 430'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:22
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ABD'de silahlı saldırılar: 1 haftada 430'dan fazla kişi öldü

The Hill'in haberine göre, Silahlı Şiddet Arşivi (GVA) tarafından sağlanan veriler, ülkede silahlı şiddet olaylarının arttığını gösterdi.

Veriler, ABD'de 17-23 Temmuz'da 915'in üzerinde silahlı şiddet olayı yaşandığını ve olaylarda 430'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Bunun yanı sıra saldırılarda bin 7 kişi ise yaralandı.

Illinois eyaletinde 109 olay

Söz konusu tarihler arasındaki silahlı şiddet olayları Illinois eyaletinde 109, Teksas'ta 63, Pensilvanya'da 59 ve California'da 52 görüldü.

Bununla birlikte 2021 yılı içinde 13 bin 500'den fazla silahlı intihar olayı gerçekleşti.

Son 20 yılın en yüksek seviyesi

ABD'de bu yıl itibarıyla silahlı şiddet olaylarında, 800'ü 18, 174'ü 12 yaş altı 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu sayı 2020'de 43 bini aşmış ve son 20 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

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ABDde Silahlı Saldırı
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