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ABD'de siyahi Floyd'un ölümüne sebep olan polis tutuklandı

ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

29 Mayıs 2020 Cuma 21:45
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ABD'de siyahi Floyd'un ölümüne sebep olan polis tutuklandı

Polis şiddeti nedeniyle zor günler geçiren ABD’nin Minnesota eyaletinde George Floyd adlı siyahiyi gözaltına alırken boynuna dizini basıp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in tutuklandığı ifade edildi.

Minnesota eyaletindeki Halk Güvenliği Departmanı Müdürü John Harrington tarafından yapılan açıklamada, Chauvin’in Floyd’un ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandığı kaydedildi.

Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman’ın da Chauvin’in tutuklanmasıyla ilgili yerel saatle 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceği ve cezai suçlamalarla ilgili bilgi paylaşacağını duyurdu.

Son Güncelleme: 29.05.2020 21:55
Anahtar Kelimeler:
George FloydABD
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Kıbrıslı 2020-05-29 22:24:54

Irkçı faşistler, nerde varsa bir tane Allah yaksın genleri...

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