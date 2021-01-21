ABD'de sokaklar yine hareketli: Demokrat Parti bürosuna saldırı

Göstericiler, "Biden'ı istemiyoruz, polis cinayetlerinin intikamını istiyoruz" sloganları attı.
150 kişilik grup ile polis arasında arbede çıktı, 8 kişi gözaltına alındı.
Benzer olaylar Seattle'da da yaşandı; 2 kişi gözaltına alındı.
Portland'da Demokrat Parti bürosunun camlarını kıran radikal solcu göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.
Göstericiler, "Biden'ı istemiyoruz, polis cinayetlerinin intikamını istiyoruz" sloganları attı.
150 kişilik grup ile polis arasında arbede çıktı, 8 kişi gözaltına alındı.
Benzer olaylar Seattle'da da yaşandı; 2 kişi gözaltına alındı.