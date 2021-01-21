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ABD'de sokaklar yine hareketli: Demokrat Parti bürosuna saldırı

Portland'da Demokrat Parti bürosunun camlarını kıran radikal solcu göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:04
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ABD'de sokaklar yine hareketli: Demokrat Parti bürosuna saldırı

Göstericiler, "Biden'ı istemiyoruz, polis cinayetlerinin intikamını istiyoruz" sloganları attı.

150 kişilik grup ile polis arasında arbede çıktı, 8 kişi gözaltına alındı. 

Benzer olaylar Seattle'da da yaşandı; 2 kişi gözaltına alındı.

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