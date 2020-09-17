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ABD'de son 24 saatte 1123 yeni ölüm

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1123 artarak 201 bin 403'e yükseldi.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:01
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ABD'de son 24 saatte 1123 yeni ölüm

ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 74 artışla 6 milyon 829 bin 951'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1123 artışla 201 bin 403'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 120 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 94 milyon 375 bini aştı.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 141 bin 905 vakayla Hindistan, 4 milyon 421 bin 686 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 771 bin 976 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Bu eyaleti 709 bin 226 vakayla Texas ve 671 bin 201 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 156 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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