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ABD'de son 24 saatte 1285 yeni ölüm

ABD'de COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1285 artarak 170 bin 446'ya yükseldi.

14 Ağustos 2020 Cuma 17:09
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ABD'de son 24 saatte 1285 yeni ölüm

ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 821 artışla 5 milyon 418 bin 71'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1285 artarak 170 bin 446’ya çıktı.

Ülkede COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 844 bini, test yapılanların sayısı 68 milyon 545 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 229 bin 621 vakayla Brezilya, 2 milyon 483 bin 567 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 602 bin 721 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 557 bin 137 vakayla Florida ve 540 bin 221 vakayla Teksas takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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