Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe...
Evi soyup soğana çevirdi
Evi soyup soğana çevirdi

ABD'de son 24 saatte 1873 yeni ölüm

ABD'de COVID-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1873 artarak 152 bin 388'e yükseldi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:08
844 Okunma
ABD'de son 24 saatte 1873 yeni ölüm

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 65 bin 17 artarak 4 milyon 500 bin 130'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1873 kişi artarak 152 bin 388 kişiye çıktı.

Ülkede COVID-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 189 bini, test yapılan kişi sayısı 55 milyon 852 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 484 bin 649 vakayla Brezilya ve 1 milyon 538 bin 899 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 475 bine yakın vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 441 bin 977 vakayla Florida ve 441 bin 262 vakayla New York takip ediyor.

Son Güncelleme: 29.07.2020 17:55
Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüsABD Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da 6 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İran'da 6 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Birleşik Krallık koronavirüs aşısı için 60 milyon dozluk yeni sipariş verdi
Birleşik Krallık koronavirüs aşısı için 60 milyon dozluk yeni sipariş verdi
Trump açıkladı: Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi verilecek
Trump açıkladı: Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi verilecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim