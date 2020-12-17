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ABD'de son 24 saatte 3 bin 469 ölüm

ABD'de COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 469 artarak 314 bin 694'e yükseldi.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:39
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ABD'de son 24 saatte 3 bin 469 ölüm

Salgın verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 245 bin 808 artışla 17 milyon 401 bin 787'ye ulaştı.

COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 469 artarak 314 bin 694'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 10 milyon 175 bini geçerken, toplam test sayısı 226 milyon 752 bine yaklaştı.

En yüksek vaka California’da

Ülkede California eyaleti 1 milyon 714 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 540 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 155 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Koronavirüse bağlı can kaybında 35 bin 945 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 844 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

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