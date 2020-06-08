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ABD'de son 24 saatte 358 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 447'ye yükseldi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 17:23
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ABD'de son 24 saatte 358 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 447'ye yükseldi.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 194 artışla 2 milyon 8 bin 303'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.

Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 398 bin 828 olarak kayda geçti, 30 bin 442 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 166 binden fazla vakayla New Jersey ve 132 bine yakın vakayla California takip ediyor.

Ülkede COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 300 bine yaklaşırken 761 binden fazla kişi iyileşti.

Son Güncelleme: 08.06.2020 17:38
Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsABD
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