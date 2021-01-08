Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
5'i yerel 8  pozitif vaka
Kapat

ABD'de son 24 saatte 4 bin 282 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 282 artarak 374 bin 353'e yükseldi.

08 Ocak 2021 Cuma 18:42
427 Okunma
ABD'de son 24 saatte 4 bin 282 kişi daha koronavirüsten öldü

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 281 bin 697 artışla 22 milyon 147 bine çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 282 artarak 374 bin 353'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 147 bini, ülke genelinde COVID-19 testi yaptıranların sayısı da 265 milyon 462 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede, California eyaleti 2 milyon 577 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 916 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 429 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 149 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 415 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 961 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da son 24 saatte 620 can kaybı
İtalya'da son 24 saatte 620 can kaybı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı görüldü
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı görüldü
İtalya'da açık otopark çöktü, araçlar göçük altında kaldı
İtalya'da açık otopark çöktü, araçlar göçük altında kaldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim