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ABD'de son 24 saatte 449 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 149 bin 856'ya yükseldi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:12
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ABD'de son 24 saatte 449 kişi koronavirüsten öldü

"Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 155 artarak 4 milyon 373 bin 579'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya çıktı.

Ülkede COVID-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 90 bini, test yapılan kişi sayısı da 54 milyon 234 bini geçti.

ABD genelinde 460 bine yakın vaka ile California, COVID-19'dan en fazla etkilenen eyalet konumunda.

California'yı 440 bine yakın vakayla New York ve 424 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

Son Güncelleme: 27.07.2020 17:17
Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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