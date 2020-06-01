Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kalp krizi belirtileri!
Kalp krizi belirtileri!
Yüzünüzdeki küçük beyaz noktalarla nasıl başa çıkabilirsiniz?
Küçük beyaz noktalarla nasıl başa...
Beyaz lahananın faydaları nelerdir?
Faydaları saymakla bitmiyor...
Antik çağlardan bu yana kullanılan şifa kaynağı kekiğin faydaları nelerdir?
Şifa kaynağı kekik
Diyet yapanlar için kilo vermeyi kolaylaştıran meyve ve sebzeler
Kilo vermeyi kolaylaştıran...

ABD'de son 24 saatte 630 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 630 artarak 106 bin 241'e yükseldi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 19:40
566 Okunma
ABD'de son 24 saatte 630 kişi koronavirüsten öldü

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 136 artarak 1 milyon 839 bin 119'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 630 artarak 106 bin 241'e çıktı.

Salgının merkezi New York

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, ABD'de COVID-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 379 bin 902 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 918 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 162 bine yakın vakayla New Jersey ve 120 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 700 bine, iyileşen sayısı da 600 bine yaklaştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı
Çin’de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı
ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Dünyada COVID-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
Dünyada COVID-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim