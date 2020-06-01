ABD'de son 24 saatte 630 kişi koronavirüsten öldü

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 136 artarak 1 milyon 839 bin 119'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 630 artarak 106 bin 241'e çıktı.

Salgının merkezi New York

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, ABD'de COVID-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 379 bin 902 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 918 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 162 bine yakın vakayla New Jersey ve 120 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 700 bine, iyileşen sayısı da 600 bine yaklaştı.