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ABD'de son 24 saatte 857 can kaybı

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya çıktı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:03
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ABD'de son 24 saatte 857 can kaybı

ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 141 bin 30 artışla 13 milyon 753 bin 146'ya ulaştı. COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 109 bini geçerken, toplam test sayısı 193 milyona yaklaştı.

Teksas vaka sayısında birinci sırada

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 254 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 218 bine yakın vakayla California ve 992 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise COVID-19'a bağlı 34 bin 514 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, vaka sayısında 679 bin ile 4'üncü sırada bulunuyor.

COVID-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 433 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 314 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor. 

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