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ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 605 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 605 artarak 617 bin 435'e yükseldi.

10 Ağustos 2021 Salı 17:29
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ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 605 kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 952 bini geçti.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 605 artarak 617 bin 435'e çıktı.

California, 4 milyon 63 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 250 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 800 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 750, Texas'ta ise 53 bin 727 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 71'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

195 milyon 222 binden fazla kişiye ilk doz, 166 milyon 654 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüs
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