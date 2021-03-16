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ABD'de teşvik paketinin yüzde 10'u Bitcoin'e gidebilir

Yeni bir ankete göre, ABD'deki en son doğrudan teşvik paketinin yaklaşık 40 milyar doları Bitcoin ve hisse senetleri için harcanabilir. Mizuho Securities tarafından yapılan araştırma, 380 milyar dolarlık değerin yüzde 10'unun iki varlık türünü satın almak için kullanılabileceğini tahmin ediyor.

16 Mart 2021 Salı 18:37
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ABD'de teşvik paketinin yüzde 10'u Bitcoin'e gidebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den geçen, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkileriyle mücadele 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini geçtiğimiz hafta onayladı.

Paket içerisindeki en düşük ödeme ise 1.400 dolar olarak biliniyor. 

ABD'NİN TEŞVİK PAKETİ, BİTCOİN'E YARAYACAK

Mizuho Securities tarafından yayınlanan bir anketin sonuçlarına göre ise 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin azımsanmayacak bir kısmı Bitcoin ve kripto para sektörüne akabilir.

Anket sonuçlarına göre ABD vatandaşlarına verilecek olan 400 milyar dolarlık fonlamanın en az  yüzde 10'u kripto paralar ve hisse senetleri için kullanılacak.

NTV

Son Güncelleme: 16.03.2021 19:43
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