ABD'de teşvik paketinin yüzde 10'u Bitcoin'e gidebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den geçen, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkileriyle mücadele 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini geçtiğimiz hafta onayladı.

Paket içerisindeki en düşük ödeme ise 1.400 dolar olarak biliniyor.



ABD'NİN TEŞVİK PAKETİ, BİTCOİN'E YARAYACAK

Mizuho Securities tarafından yayınlanan bir anketin sonuçlarına göre ise 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin azımsanmayacak bir kısmı Bitcoin ve kripto para sektörüne akabilir.

Anket sonuçlarına göre ABD vatandaşlarına verilecek olan 400 milyar dolarlık fonlamanın en az yüzde 10'u kripto paralar ve hisse senetleri için kullanılacak.

NTV