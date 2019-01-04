ABD'de trafik kazası: 7 ölü

Yetkililer, Gainesville bölgesi yakınlarındaki "Interstate 75" karayolunda meydana gelen ve 2 tır, 1 minibüs ile 1 otomobilin karıştığı kazada yola dökülen yaklaşık 190 litre yakıtın alev alması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Alevlerin yolun bir bölümüne zarar verdiğini bildiren yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kazanın enkazının yola savrulduğu ve daha fazla kayıp olup olmadığını tespit etmek üzere bölgeye bir helikopter gönderildiği kaydedildi.

Kazanın ardından kara yolunun bir bölümü iki güzergahta da trafiğe kapatıldı.