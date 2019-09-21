ABD'de tur otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bryce Canyon yakınlarındaki State Route 12'de yaşanan tur otobüsü kazasında 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.Utah Karayolu Devriyesi, ölü sayısının artmasından korkulduğunu aktardı.Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada, otobüse bulunan 30 kişiden 12'sinde "kritik yaralanmalar", 10'unda ise “ciddi yaralanmalar" olduğu bildirildi.Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada, otobüse bulunan 30 kişiden 12'sinde "kritik yaralanmalar", 10'unda ise “ciddi yaralanmalar" olduğu bildirildi.Öte yandan, Bryce Canyon bir dizi doğal amfi tiyatrodan oluşan 'hoodoos' adı verilen ve yükselen kırmızı kaya sütunlarıyla popüler bir turizm merkezi.