Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları...
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor

ABD'de tur otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin Utah eyaletinde Çinli turistlerin bulunduğu bir otobüsün kaza yapması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:16
ABD'de tur otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bryce Canyon yakınlarındaki State Route 12'de yaşanan tur otobüsü kazasında 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.Utah Karayolu Devriyesi, ölü sayısının artmasından korkulduğunu aktardı.Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada, otobüse bulunan 30 kişiden 12'sinde "kritik yaralanmalar", 10'unda ise “ciddi yaralanmalar" olduğu bildirildi.Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada, otobüse bulunan 30 kişiden 12'sinde "kritik yaralanmalar", 10'unda ise “ciddi yaralanmalar" olduğu bildirildi.Öte yandan, Bryce Canyon bir dizi doğal amfi tiyatrodan oluşan 'hoodoos' adı verilen ve yükselen kırmızı kaya sütunlarıyla popüler bir turizm merkezi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDTUROtobüsKazaölüYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim krizi 200 milyon insanı olumsuz etkileyebilir
İklim krizi 200 milyon insanı olumsuz etkileyebilir
Kerbela'da patlama: 12 ölü
Kerbela'da patlama: 12 ölü
Beklenen gün: Yüzlerce kişi '51. Bölge baskını' için Nevada çölünde toplandı
Beklenen gün: Yüzlerce kişi '51. Bölge baskını' için Nevada çölünde toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim