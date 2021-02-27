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ABD'de uçak kazası: 3 ölü

ABD'nin Georgia eyaletindeki uçak kazasında 3 kişinin öldüğü açıklandı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 09:45
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ABD'de uçak kazası: 3 ölü

Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, eyaletin kuzeydoğusundaki Gainesville şehrindeki Lee Gilmer Memorial Havaalanı'ndan kalkan "Cessna 182 Skylane" tipi tek motorlu küçük uçağın, kalkıştan hemen sona pistin 3,2 kilometre ötesinde yere çakıldığı belirtildi.

Yerel yetkililer kazada uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Uçağın düştüğü yerde herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmezken, FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun kazanın sebebine ilişkin soruşturma yürüteceği bilgisi paylaşıldı.

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