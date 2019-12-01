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ABD'de uçak kazası: 9 ölü, 3 yaralı

01 Aralık 2019 Pazar 12:18
ABD'de uçak kazası: 9 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Güney Dakota'nın Chamberlain kentindeki havalimanından havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Yetkililer, Pilatus PC-12 tipi tek motorlu küçük uçakta 12 kişinin bulunduğunu, kazada 2'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Ölenler arasında pilotun da bulunduğu kaydedildi.
Kazanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
ABDUçak KazasıHaber
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