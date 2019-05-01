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ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü 4 yaralı

Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Charlotte kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:38
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü 4 yaralı
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ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Charlotte kampüsünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Meclenburg Acil Tıp Hizmetleri Ajansından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

Olayın kurbanlarının kimliklerini henüz açıklamayan emniyet yetkilileri ise bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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