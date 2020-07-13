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ABD'de yabancı öğrenci kararına karşı dava açıldı

ABD'de 17 eyalet ve başkent Washington DC, Donald Trump yönetiminin, sonbaharda on-line eğitim yapacak üniversitelerin yabancı öğrencilere yönelik kararının iptali için dava açtı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:30
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ABD'de yabancı öğrenci kararına karşı dava açıldı

Trump yönetiminin, sonbahar döneminde tamamen on-line eğitime geçecek üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ya yüz yüze eğitim veren başka bir üniversiteye geçme ya da ülkeyi terk etme şartını getiren kararının yankıları sürüyor.

Aralarında California ve Massachusetts'in de bulunduğu 17 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC'nin de başsavcıları, birçok yabancı öğrencinin zor durumda kalacağını belirterek söz konusu kararın iptali istemiyle dava açtı.

Dava dosyasında, 17 eyaleti ve Washington DC'yi içine alan bölgede 373 bin uluslararası öğrenci olduğu ve bu öğrencilerin ülke ekonomisine 14 milyar dolar katkı sağladığı vurgulandı.

Öte yandan aralarında Harvard, MIT, Yale, DePaul, Rutgers gibi köklü üniversitelerin bulunduğu 40 yüksek öğrenim kurumu da Trump yönetiminin kararına karşı dava açtı.

Trump yönetiminin "yabancı öğrenci" kararı

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğini belirtmiş, ABD'de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçmeleri gerektiği ifade edilmişti.

Ayrıca hem on-line hem de yüz yüze eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin de yalnızca 1 ders ya da 3 kredi alma hakkı bulunacak. 

Anahtar Kelimeler:
ABDöğrenci
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