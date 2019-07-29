ABD'de yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kaliforniya'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

SALDIRGAN ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtt

Yerel basındaki görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.



Güvenlik güçlerinin saldırının gerçekleştiği bölgede olduğunu belirten Trump, saldırganın henüz yakalanamadığını ve herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.