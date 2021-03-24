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ABD'de yine ağır bilanço!

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 543 bin 849'a çıktı.

24 Mart 2021 Çarşamba 17:08
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ABD'de yine ağır bilanço!

COVID-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 53 bin 234 artarak 29 milyon 923 bin 370'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 854 artarak 543 bin 849'a çıktı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 646 bin 941 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 762 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 16 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde COVID-19 kaynaklı 57 bin 798 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 462 ölümle New York ve 47 bin 527 ölümle Texas takip ediyor.

Toplam aşılama 128 milyonu geçti

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 128 milyon 217 bini geçti.

Ülkede 83 milyon 930 binden fazla kişiye ilk doz, 45 milyon 533 bini aşkın kişiye ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

ABD'den sonra en çok can kaybı Brezilya'da

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 130 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 734 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

COVID-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 298 bine yakın ölüm ile Brezilya, 199 bine yakın ölüm ile Meksika izliyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsABDCoronavirüsCovid19
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