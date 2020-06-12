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ABD'de yolda yürüyen siyahi gençlerin gözaltına alınmasına tepki

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yolun ortasından yürüdüğü için gözaltına alınan iki siyahi gencin görüntülere tepki yağdı. Tulsa Belediye Başkanı George Bynum, olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

12 Haziran 2020 Cuma 08:27
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ABD'de yolda yürüyen siyahi gençlerin gözaltına alınmasına tepki

Siyahi George Floyd'un Minneapolis'te gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatına kaybetmesine yönelik ülke genelinde protestolar devam ederken, 4 Haziran'da Oklahoma Tulsa'da yaşanan bir olay ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

Polislerin üzerinde bulunan kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, iki siyahi gencin tenha bir yolda yürürken iki polis tarafından arkalarından yaklaşılarak durdurulduğu ve yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görüldü.

Polis, yolda yürümenin yasalara aykırı olduğunu söylemiş

Gençler polislere niye gözaltına alındıklarını sorarken polislerden biri trafiğe açık yolda yürümenin yasalara aykırı olduğunu söylediği duyuldu.

Bunun üzerine iki siyahi gencin, yaya kaldırımı olmadığı için yolda yürümek zorunda kaldıklarını belirtmelerine rağmen polisin gençleri dinlemeyerek zorla polis aracına bindirdiği görüldü.

"Beni hapiste veya ölü olarak görmek istiyorsunuz"

Görüntüde, gözaltı sırasında siyahi gençlerden biri, "Siz beni hapiste veya ölü olarak görmek istiyorsunuz." diyerek polisin ırkçı bir davranış sergilediğine vurgu yaparken, diğer gencin ise arkadaşını sakinleştirmeye çalıştığı yer alıyor.

Lise çağında olduğu tahmin edilen iki gencin yere yatırılıp ters kelepçe ile gözaltına alınmasına tepki yağarken, Tulsa Belediye Başkanı George Bynum olay hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.

İlgili polis şubesinin, olaya gösterilen tepkiler üzerine polisler tarafından çekilen gözaltı görüntülerini yayınlamak zorunda kaldığı kaydedildi.

ABD'de "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketine olumlu bakış ikiye katlandı

Yahoo News-YouGov araştırmasına göre, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 57'si "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketi hakkında olumlu düşündüğünü belirtti.

Dört yıl önce benzer bir ankette ise Amerikalıların sadece yüzde 27'sinin aynı soruya olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
ABDırkçılıkGeorge Floyd
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