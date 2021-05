ABD'deki 1 milyon dolarlık aşı piyangosunun kazananı belli oldu

Ohio eyaletinde koronavirüs aşısı kampanyasını hızlandırmak için valilik tarafından başlatılan 1 milyon dolarlık piyango ve üniversite bursu programının ilk kazananları açıklandı.

'Vax-a-Million' isimli çekilişte, Abbigail Bugenske isimli kişi, 1 milyon dolar, 17 yaşındaki Joseph Costello ise tam üniversite bursu kazandı.

​Kazananlar çekiliş programının internet sitesinden duyurulurken Vali Mike DeWine de talihlilerle bir araya geldi.

DeWine, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Joseph! Üniversite bursu kazandınız! Siz de 12 ile 17 yaşları arasındaysanız ve en az bir doz aşı yaptırdıysanız, sıradaki kazanan olabilirsiniz!" mesajı paylaştı.

​DeWine’in ofisinden yapılan açıklamada çekilişin planlandığı gibi vatandaşları aşıya teşvik ettiği belirtilerek, "14-19 Mayıs’ta, 7-12 Mayıs’a kıyasla aşı yaptıranların sayısı 16-17 yaş grubunda yüzde 94 arttı. 18-19 yaş grubunda bu oran yüzde 46, 20-49 yaş grubunda ise yüzde 55" denildi.

Ohio'nun federal koronavirüs yardım fonlarının kullanıldığı çekiliş, 4 kere daha gerçekleşecek. Çekilişler 18 yaşından büyüklere para ödülü verilirken, daha küçük yaştakilere ise üniversite bursu sağlanıyor.

Loto, kazı kazan kuponu dağıtmak, çekilişe dahil etmek gibi yöntemlerle aşıyı cazip kılmaya çalışan eyaletler arasında Oregon, Colorado ve Maryland de yer alıyor. New Jersey'de aşı olan yetişkinlere bedava bira, Batı Virginia'da 100 dolarlık tahvil bonosu, New York'ta ise ücretsiz metro kartı veriliyor. New York'ta ayrıca 12-17 yaş arasında aşı olan kişilere 50 farklı üniversitede burs imkanı sağlanacağı da duyuruldu.

Öte yandan ABD, 287 milyon 790 bin bin doz ile en çok aşı yapan ikinci ülke konumunda.